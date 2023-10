ANCONA Un pugno in testa, così forte da mandarlo al tappeto e fargli perdere i sensi. Poi, la fuga. Che però è destinata ad avere vita breve. Qualcuno sarebbe riuscito ad annotare il numero di targa del furgone dei rifiuti, scappato via a tutto gas. E adesso i carabinieri danno la caccia al netturbino violento, responsabile dell’aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri in via Carducci ai danni di un uomo di circa settant’anni, che fortunatamente poi si è ripreso, ma è finito all’ospedale per le conseguenze del pugno ricevuto.

I fatti

L’allarme è scattato attorno alle 19,15 nella strada a due passi da piazza Roma, degradata a ring senza regole. Subito i commercianti della zona e i passanti hanno soccorso l’uomo svenuto dopo il colpo ricevuto e hanno chiamato il 112 per far intervenire il prima possibile i mezzi del 118. Sul posto è sopraggiunta anche una pattuglia della polizia locale per avviare le ricerche dell’aggressore in fuga e analizzare i fatti. Al loro arrivo, i vigili hanno trovato un’auto in sosta danneggiata, una in mezzo alla strada e il ferito a terra. Secondo una prima ricostruzione, il diverbio sarebbe scaturito da un incidente: il 70enne alla guida della propria auto, nel tentativo di oltrepassare il camioncino dei rifiuti che ostruiva parte della carreggiata, avrebbe colpito una Citroen in sosta, danneggiandone il paraurti. A quel punto l’uomo, infuriato, se la sarebbe presa con il netturbino che, a suo dire, aveva parcheggiato male il furgone, impedendo al traffico di scorrere. L’operatore avrebbe reagito in modo scomposto. «Non vedi che sto lavorando?». E dopo averlo insultato, l’avrebbe raggiunto con un violento pugno alla testa, mandandolo ko. Quindi, si sarebbe allontanato con il camion dei rifiuti. I presenti hanno annotato la targa, mentre davano l’allarme al numero unico d’emergenza. L’automobilista ferito, che in un primo momento aveva perso i sensi, pian piano si è ripreso, ma non ricordava nulla. «Cos’è successo? Che mi hanno fatto?» continuava a domandare in un vuoto di memoria. L’equipaggio del 118 l’ha accompagnato all’ospedale di Torrette in codice rosso, ma non è in pericolo. Nel frattempo, la polizia locale, raccolte tutte le informazioni necessarie, si è messa sulle tracce del netturbino.