​Lite in appartamento ad Ancona, volano urla e parole forti per gelosia: gli agenti riportano la calma

ANCONA- E' stato necessario l'intervento della Polizia, ieri sera (19 giugno), per riportare la calma in via I Maggio ad Ancona in seguito ad una lite tra due conviventi dovuta alla gelosia.

Urla e parole forti

Urla e parole offensive, segnalate dai vicini, ma nessun segno di violenza perlomeno dai rilievi effettuati dagli agenti. Alla fine il tutto si è concluso con un'identificazione tra un uomo italiano di 42 anni e una donna romena di 40.