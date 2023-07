Ricoverata all'Inrca, la badante solleva il lenzuovo e trova le formiche addosso alla paziente: scatta la denuncia

ANCONA - Due notti passate in osservazione al punto di primo intervento dell'Inrca di Ancona: la badante della donna di 88 anni, per aiutarla, ha sollevato il lenzuolo e con orrore ha visto che la signora aveva addosso delle formiche. Immediatamente ha avvertito i familiari, ma nel frattempo ha anche scattato delle fotografie per avere la prova provata di quanto stava accadendo nella struttura sanitaria dorica.

Formiche nel letto di una paziente, l'Inrca: «Era solo una e non sappiamo come ci è finita»

Una solerzia che ha consentito ai parenti della sfortunata anziana - che era malata terminale e che nel frattempo è morta - di sporgere denuncia ai carabinieri. C'è già stato un controllo del Nas e la direzione dell'istituto ha avviato un'indagine interna: «c'era una sola formica, non sappiamo come sia finita lì», la tesi dell'Inrca.