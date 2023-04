Ancona, iniziati i lavori in Gradinata Neri al Del Conero: nel settore sarà riprodotto lo skyline della città con i seggiolini

ANCONA- Si bruciano le tappe in gradinata Maurizio Neri al Del Conero ad Ancona. Dopo l'inizio dei lavori, avvenuto nei giorni scorsi, per la sostituzione dei vecchi seggiolini con quelli nuovi rigorosamente biancorossi (come già avvenuto per la curva nord e la curva sud) si inizia ad intravedere anche quella che dovrebbe essere la riuscita.

Patron Tony Tiong suona la carica playoff su Instagram: «Ancona, adesso fammi emozionare»

Il risultato finale

Il risultato finale potrebbe essere lo skyline della città storica, con tutti i monumenti principali, identico a quello raffigurato nel bandierone "copricurva" che, negli anni, la Nord ha proposto in più occasioni. Secondo indiscrezioni, inoltre, non dovrebbe mancare neanche la scritta Ancona quasi come una linea ideale di prosecuzione con "Curva Nord". Il termine lavori sarebbe previsto per la prossima settimana considerando il ponte del 1 maggio.