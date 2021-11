Ubriaco tampona un'auto, la scaraventa contro quelle parcheggiate e spedisce all'ospedale l'altra conducente

ANCONA - Annebbiato dall’alcool non si accorge che la macchina che lo precede si era fermata, la centra in pieno e la scaraventa contro altre vetture regolarmente parcheggiate lungo la strada. Ecco cosa è accaduto domenica sera attorno alle 22 circa in via Martiri della Resistenza, dove un uomo di 54 anni residente ad Ancona ha centrato in pieno la vettura che gli stava davanti condotta da una donna di 37 anni di origini straniere. Una volta stabilizzate le condizioni di salute, la 37enne è stata trasportata con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette dove gli è stato riscontrato un politrauma.

