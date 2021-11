Nel locale tutti ballano senza mascherina: i poliziotti lo chiudono per cinque giorni

FABRIANO - I polizotti del commissariato di Fabriano hanno svolto accurate verifiche presso gli esercizi pubblici del centro storico e della periferia di Fabriano, per i quali, nella maggior parte si è riscontrato un corretto comportamento degli esercenti. Ma in un un locale hanno scoperto chee gli avventori, a seguito della regolare diffusione di musica per intrattenimento, stavano ballando assembrati e senza mascherina, in violazione delle norme anti Covid. A seguito di ciò, Il Commissariato di Fabriano, applicando la prevista normativa, ha proceduto alla chiusura del locale per cinque giorni.

