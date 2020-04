Finisce con l'auto su un guardrail, soccorsa nella notte una donna di 38 anni

Ultimo aggiornamento: 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Incidente nella notte a ad Ancona Suid. Una donna di 38 anni è finita con l'auto su un guardrail in via Primo Maggio, all'altezza dello svincolo per l'Aspio. Soccorsa dal personale dell'automedica della Croce Gialla di Ancona, la donna non è in gravi condizione.LEGGI ANCHE:Sul posto anche una pattuglia della polizia stradale. La trentottenne, che potrebbe essere sottoposta ad alcoltest, dovrà giustificare il suo viaggio in auto alle 23.30 e rischia una denuncia anche per aver violato il decreto che vieta gli spostamenti.LEGGI ANCHE: