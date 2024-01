Ancona, frontale tra auto: un conducente 74enne finisce all'ospedale, illeso l'altro

ANCONA – È di un ferito il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina in via del Fornetto. Attorno alle 10 è avvenuto un frontale tra due auto. Ad avere la peggio è stato un uomo di 74 anni che è stato soccorso da un equipaggio della Croce Rossa di Ancona: è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette con un codice di media gravità. Illeso, invece, il conducente della seconda auto coinvolta nell'incidente. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta la polizia locale per i rilievi.