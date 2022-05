Frontale da paura nella zona industriale, due feriti: uno rimane incastrato tra le lamiere, è in gravi condizioni

ANCONA – Terribile schianto attorno alle 12,30 in via Maccari, in zona Aspio. Per cause in corso d'accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente, una Bmw che stava uscendo dal parcheggio di un'azienda e una Lancia Y che procedeva in direzione Osimo. Subito sono stati allertati i soccorsi, sul posto è intervenuto il 118 con due automediche e le ambulanze della Croce Rossa e della Croce Gialla, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. I pompieri si sono occupati di estrarre dalle lamiere un 59enne osimano, rimasto incastrato nella sua Lancia Y: l'uomo pur rimasto sempre cosciente, è in gravi condizioni ed è stato portato a Torrette dalla Croce Rossa. La Croce Gialla, invece, ha provveduto a soccorrere l'automobilista alla guida della Bmw, accompagnato all'ospedale regionale in codice di media gravità.

Ultimo aggiornamento: 14:16

