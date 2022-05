Colonna di fumo dall'ospedale di Torrette, paura per un'auto andata a fuoco nel parcheggio

ANCONA - Paura questa mattina a Torrette, nel parcheggio libero dell’ospedale regionale in via Metauro: per motivi in corso d’accertamento, un’auto posteggiata è andata in fiamme.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo che si sarebbe sprigionato dal motore di un Range Rover in sosta. Il proprietario era appena sceso per andare all’ospedale, ha visto il fumo uscire e ha chiamato lui stesso i soccorsi, dopo aver tentato di spegnere l’incendio con un estintore. Le fiamme hanno danneggiato anche un veicolo nelle vicinanze. Non risultano feriti.

