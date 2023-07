Incidente in A14 tra Ancona sud e Loreto, coinvolte due auto: una si è ribaltata, 4 feriti. Tre chilometri di coda

ANCONA - Uno scontro violento tra due auto, una nell'impatto si ribalta e quattro persone ferite portate in ospedale. Sono in codice rosso ma non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente è avvenuto nella corsia sud dell'A14 tra Ancona su e Loreto al chilometro 232: sul posto forze dell'ordine e ambulanze per soccorrere i feriti, due francesi e due ventenni che si trovavano a bordo dei mezzi coinvolti. Al momento in autostrada sono stati registrati tre chilometri di coda.