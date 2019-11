Ancona, hacker africano clona la mail e chiede soldi per l'associazione benefica: smascherato

ANCONA - Tentato raggiro all’associazione “Casa dei giovani Piero Alfieri” guidata da Don Giancarlo Sbarbati. È stato rubato l’accesso alla posta elettronica e i malintenzionati hanno chiesto i soldi per l’associazione. Vittima di questo raggiro che per fortuna non ha portato nessun danno all’associazione “Casa dei giovani Piero Alfieri” Don Giancarlo Sbarbati. Ad accorgersi che qualcuno gli aveva rubato l’indirizzo di posta elettronica e gli aveva modificato la password proprio il diretto interessato Don Giancarlo Sbarbati nella giornata di mercoledi.

L’attacco in base a quanto si è potuto stabilire è arrivato da un hacker il cui portale si dovrebbe trovare nel Burkina Faso. Lo stesso Don Giancarlo Sbarbati ha poi provveduto a presentare regolare denuncia presso la Polizia Postale. Con l’accesso alla posta elettronica di Don Giancarlo queste persone hanno inviato una serie di email in cui chiedevano dei contributi in denaro. Un raggiro che lascia il tempo che trova per il semplice fatto che in queste ore tante persone hanno chiamato Don Giancarlo non tanto per chiedergli che cosa le servisse ma sopratutto per metterlo al corrente che il suo indirizzo di posta elettronica era stato violato.

