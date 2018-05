Il parroco avverte: «Una truffa la raccolta fondi per Andrea Capozucca»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTECOSARO - Una truffa sfruttando indegnamente la memoria di un defunto caro a tutti i montecosaresi. A denunciarla utilizzando Facebook è don Andrea Bezzini. Si tratta di persone che chiedono, a nome della parrocchia di San Lorenzo, un contributo per la festa che si terrà nel paese il 17 giugno per ricordare Andrea Capozucca. Si tratta di un personaggio venuto a mancare lo scorso settembre, amatissimo dai suoi concittadini.Questo l’avvertimento di don Andrea sulla pagina della parrocchia di Montecosaro. «Mi è giunta voce che qualcuno sta approfittando della situazione e della buona fede delle persone per passare di casa in casa a chiedere un contributo per la festa del 17 giugno in memoria di Andrea Capozucca – scrive il sacerdote – ci tengo a precisare che nessuno è stato autorizzato da parte della parrocchia a raccogliere offerte per questo scopo. Si tratta quindi di truffatori dei quali diffidare».