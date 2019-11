Pesaro, paga 500 euro ma il drone non arriva mai: incastrato il truffatore seriale degli annunci internet

PESARO - Voleva comprarsi il suo primo drone e così è finito nella tela del ragno. Ovvero quella di un truffatore seriale che oggi è in carcere per una serie di precedenti di questo tipo. Nella sua trappola è caduto un pesarese di una trentina d’anni che ieri è stato ascoltato come parte offesa nell’ambito di un processo per truffa a carico di un ventisettenne siciliano. Il ragazzo pesarese ha raccontato di essere andato su il sito Subito.it e di aver visto un drone. Stava già pensando alle foto e ai video che avrebbe potuto realizzare, insomma un piccolo sogno nel cassetto. Che presto è diventato un incubo.

Una volta raggiunto l’accordo per il prezzo da pagare, il pesarese ha preceduto tramite il pagamento online. Si trattava della somma di 500 euro. Ma dall’altra parte il venditore si è svelato per quello che era. Infatti non ha più risposto ai messaggi e alle chiamate del compratore e ha chiuso tutti i rapporti. Putroppo il sito non permette protezione sui pagamenti e recensioni sui venditori, come altri noti portali. Superata la delusione iniziale è subentrata la rabbia che ha mosso il giovane pesarese fino a sporgere querela. Sul caso hanno lavorato gli agenti della polizia postale di Pesaro che hanno ricostruito le identità del venditore e soprattutto hanno scoperto il suo curriculum. Stando alle carte l’uomo di 27 anni aveva già una serie di precedenti e condanne per almeno 7 truffe di questo tipo.

