Guasto all'ascensore e un uomo bloccato dentro accusa un malore

ANCONA - Resta bloccato nell’ascensore per quasi un’ora a causa di un guasto e si sente male: colpa della paura, dell’attesa snervante e soprattutto del gran caldo. A liberarlo ci hanno pensato i vigili del fuoco. È successo ieri sera in uno stabile di via dell’Artigianato, alle Palombare. L’allarme è scattato attorno alle 22.

L’uomo, un 38enne anconetano, alle prese con un malore, è poi stato assistito da un equipaggio della Croce Rossa che era stato inviato dal 118 con un codice giallo. Alla fine per fortuna si è ripreso e, dopo essere stato trattato sul posto, ha scelto di non essere accompagnato all’ospedale.