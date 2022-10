Ancona, grida "aiuto" dal balcone e fa pensare al peggio: paura per una donna

ANCONA- Si è concluso fortunatamente con un nulla di fatto l'intervento di oggi pomeriggio – 20 ottobre – compiuto dalla Croce Gialla nei pressi di Brecce Bianche ad Ancona.

Le urla dalla finestra

Una donna, nelle prime ore del pomeriggio, ha iniziato a gridare aiuto con insistenza facendo pensare al peggio vista e considerata anche la vicinanza al balcone. In realtà, una volta giunti sul posto, i sanitari si sono resi conto che si trattatava di una persona con evidenti problemi di salute che in quel momento era rimasta senza assistenza. Una volta tranquillizzata non è stata portata in ospedale.