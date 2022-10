SENIGALLIA - Si è conclusa ieri a mezzogiorno la fuga di un 54enne tunisino, fuggito martedì sera dopo aver provocato un incidente, abbandonando la moglie e un amico in gravi condizioni. M.R., residente in città, è stato denunciato. Una vicenda ha dell’incredibile, se non altro per il fatto che non si sia interessato della salute della moglie, incastrata nelle lamiere del furgone, dandosi alla fuga.

E’ stata la donna a raccontare alla polizia stradale che al volante c’era il marito, fornendo il nominativo. Il grave schianto è avvenuto in Strada della Passera, nella frazione di Borgo Passera poco prima delle 23. Il furgone, guidato dal 54enne, è stato distrutto dopo lo schianto contro una quercia. Un impatto violentissimo. L’uomo alla guida, una volta uscito, si è dileguato. Il dubbio, che non troverà mai conferme però, è che fosse ubriaco. L’unico motivo che potrebbe giustificare il suo comportamento. Sul posto sono intervenuti tre mezzi di soccorso. Per prima è arrivata un’ambulanza del 118 di Arcevia, seguita da un mezzo dei volontari di Ostra e da una medicalizzata di Chiaravalle.

I sanitari hanno soccorso un 28enne iracheno, amico della coppia, che dopo l’impatto è stato sbalzato fuori. Inizialmente gli era stato affidato un codice giallo poi aggiornato a rosso per dinamica. E’ stato trasferito all’ospedale di Senigallia, dall’ambulanza di Arcevia. Ha riportato ferite di media gravità. La 46enne tunisina, liberata dalle limiere, è stata invece portata con un codice rosso all’ospedale di Torrette dalla medicalizzata di Chiaravalle per un politrauma, avendo riportato diverse fratture. E’ ancora ricoverata e la prognosi ieri era riservata ma è fuori pericolo. Per i rilievi è intervenuta una squadra della polizia stradale di Ancona che, dopo aver appurato che il furgone avesse fatto tutto da solo, si è messa subito sulle tracce del conducente. A casa però non era rientrato, certo che lo avrebbero cercato.

La Polstrada ha continuato a cercarlo per tutta la notte e la mattina, finché alle 12 di ieri è stato rintracciato mentre girava in città. E’ stato denunciato per la fuga, per l’omissione di soccorso e per lesioni gravi stradali. Una volta fermato ha negato ogni addebito, dicendo che non era lui alla guida del furgone la sera precedente ma gli agenti avevano già avuto conferma che al volante ci fosse proprio lui, come i testimoni avevano riferito. Impossibile stabilire se si fosse messo alla guida ubriaco, essendo trascorse molte ore dallo schianto. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo e il luogo dell’incidente.