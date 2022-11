ANCONA- BiAncoNatale scalda i motori e svela parte del programma. Per il capoluogo dorico 45 giorni di eventi: dal 26 novembre 2022, giorno delle accensioni delle luminarie e del grande albero di piazza Roma, al 10 gennaio 2023. Il programma è stato varato da una recente delibera di giunta che ricalca, escluso il periodo Covid, il cartellone di iniziative abbracciato dall’amministrazione fin dal 2016. Un cartellone che, come si legge nel documento, «ha contribuito a valorizzare il centro storico rendendolo ancor più piacevole e fruibile da parte della cittadinanza e dei turisti ed ha favorito il necessario rafforzamento dell’orgoglio di identità di appartenenza degli anconetani».

I mercatini

Gli stand del tipico mercatino si articoleranno tra piazza Cavour e una parte di corso Garibaldi. Sotto il grande albero di piazza Roma sono previsti gli eventi di maggiore aggregazione, tra cui quello del 26 novembre, con lo start ufficiale al periodo natalizio. Piazza Cavour sarà ancora una volta il palcoscenico del Christmas Village, tra attrazioni per i bimbi, la ruota panoramica e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Casetta di Babbo Natale, laboratorio di cioccolato e il Bosco degli Elfi troveranno posto in piazza Pertini. Sono poi previsti spettacoli e animazioni. Ci saranno i Babbi Natale e gli elfi che nel weekend animeranno le vie del centro, di corso Amendola e del Piano con spettacoli e animazioni itineranti. Non mancherà la musica con concerti dei cori Gospel, bande musicali e i cantori della Pasquella di Varano. Nel programma anche le attività teatrali dedicate ai più piccoli. Tornerà anche il trenino turistico addobbato a tema per le feste. Collegherà i parcheggi cittadini e la Mole Vanvitelliana al Villaggio, al viale della Vittoria e corso Amendola.

I fondi

C’è attesa per scoprire i dettagli (non sono ancora stati resi noti) dell’evento di Capodanno, che solitamente si tiene in piazza del Papa. Per il pacchetto di allestimenti di BiAncoNatale il Comune ha messo sul piatto 150mila euro. Una cifra che potrebbe prendere quota, perchè le «risorse o i servizi provenienti da sponsor e partner esterni potranno sia contribuire ad un aumento del budget complessivo, sia erodere la spesa, a seconda dello sponsor e delle caratteristiche del suo contributo».