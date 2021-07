Blitz dei giovani vandali al PalaVeneto: rubano i palloni e giocano con gli estintori

ANCONA - Blitz dei vandali al PalaVeneto. Un gruppetto di ragazzi è stato visto dai residenti del quartiere aprire una delle porte per accedere alla struttura dalla parte di via Curtatone. Una volta all’interno, hanno portato via alcuni palloni, e preso un estintore per giocarci. «Erano in cinque - racconta un residente -hanno anche lasciato la porta aperta. Bisogna avere più rispetto di un patrimonio del Comune come il palas, che poi è patrimonio di tutti».

L’episodio è stato denunciato alla polizia che ha avviato le indagini per risalire agli autori del blitz. L’irruzione dei ragazzi è la dimostrazione dell’urgenza di un restyling della palasport di via Veneto. Tra i 21 interventi previsti nel piano triennale delle opere pubbliche alla voce impianti sportivi c’è il nuovo step della manutenzione straordinaria del PalaVeneto, dopo il rifacimento della vecchia copertura in eternit, che ha risolto il problema delle infiltrazioni, e i due nuovi spogliatoi ricavati nell’ex casa del custode. In bilancio c’è un investimento da mezzo milione di euro, coperto da mutuo, per proseguire nella riqualificazione dell’impianto sistemando l’area dell’ex sala pesi, della palestra boxe e dell’infermeria. Prima però la giunta aspetta di capire in che condizioni strutturali è il PalaVeneto, dopo aver affidato un incarico tecnico per verificare la vulnerabilità sismica dell’edificio e appena arriverà la relazione del tecnico saranno decisi gli interventi.

