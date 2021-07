Già colpita da Daspo, ubriaca scatena il pandemonio all'alba e in casa ha un machete e una spada: ennesima denuncia

FALCONARA - All’alba, urla e litiga con il convivente. I vicini, esasperati dai rumori assordanti, chiamano i carabinieri. Scatta la perquisizione domiciliare e viene scoperto un arsenale: spada, machete e pugnale. Ancora guai per la 46enne residente a Falconara che, la scorsa settimana, era stata colpita da un Daspo urbano, legato al divieto di avvicinarsi per un anno a bar e locali che vendono alcolici.

Il provvedimento

Giovedì mattina, la donna – che vive a Falconara Alta – è stata denunciata dai carabinieri della locale Tenenza per il possesso ingiustificato delle tre armi bianche rinvenute all’interno del suo appartamento. Tutte le lame sono state poste sotto sequestro al termine degli accertamenti di rito. La 46enne è stata anche denunciata per resistenza a pubblico ufficiale: avrebbe spinto i militari, cercando di impedire loro l’accesso alla sua abitazione. Tutto è iniziato attorno alle 5, quando i vicini di casa della 46enne hanno chiamato la centrale operativa del 112, lamentando urla, grida e rumori molesti provenire da casa della donna, volto noto alle forze dell’ordine e con vari precedenti. Presumibilmente, tra le mura domestiche della 46enne era in atto un violento litigio con il convivente. Una volta giunti sul posto, gli uomini dell’Arma sono subito intervenuti, verificando quanto stesse accadendo: ad aprire la porta è stata proprio la donna. Alla vista dei militari però la 46enne, in stato di ebbrezza alcolica, si è scagliata contro gli operanti spintonandoli, nel tentativo di impedire il controllo e le operazioni di identificazione dell’uomo che era in sua compagnia, un 41enne, anche lui gravato da precedenti di polizia. Una volta ripristinata la calma, i militari, alla luce della situazione, hanno proceduto ad eseguire una perquisizione domiciliare al cui esito sono stati rinvenuti un machete, un grosso pugnale e una spada, con lame di lunghezza compresa tra i 10 e i 50 centimetri.

I precedenti

Alla donna, una settimana fa è stato applicato il Daspo in virtù degli ultimi episodi di cronaca di cui si è protagonista, soprattutto a causa dell’ebbrezza alcolica. In varie occasioni, avrebbe arrecato disturbo ad alcuni attività commerciali di Falconara, creando anche scompiglio lungo l’arenile. Per un anno non potrà avvicinarsi ai locali che vendono alcol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA