Fuggono dalla comunità ​Due ragazzine trovate alla stazione dalla polizia

ANCONA - Cinque persone denunciate, 1466 identificati, 263 servizi di vigilanza nelle stazioni ferroviarie e di scorta a bordo di treni viaggiatori, 108 convogli scortati, 2 minori rintracciate. Questo il bilancio dell’attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato del Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona nel corso della settimana appena trascorsa.La PolFer di Ancona, rintracciava all’interno dell’atrio biglietteria della stazione ferroviaria 2 giovani di 17 e 14 anni allontanatesi dalla comunità di Fano alla quale erano state affidate dal Tribunale per i minorenni.Personale della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Pescara C.le, a conclusione di accurate indagini, denunciava un connazionale resosi responsabile di diversi episodi di molestie nei confronti di una dipendente FS. Lo stesso, inoltre, poneva in essere ulteriori azioni di diffamazione mediante scritte e disegni osceni nei bagni dei treni da lui normalmente utilizzati.