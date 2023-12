Fugge dall'ospedale di Fano prima e di Torrette poi: le drammatiche ore di un uomo di 40 anni

ANCONA - Problemi, disagi, malesseri. E ore molto difficili per un uomo di 40 anni di Fano che nel tardo pomeriggio di ieri è uscito senza avvisare nessuno dall'ospedale di Fano per raggiungere con il treno Ancona dove si è subito recato negli uffici della Polfer avvertendo tutti che si sarebbe buttato sotto un treno. Immediato l'intervento con l'uomo che dopo essere stato bloccato è stato portato dalla Croce Gialla alll'ospedale di Torrette dove però anche da qui è fuggito per raggiungere la stazione metropolitana. Inutile la ricerca di uffici per rendere note le sue tristi volontà quindi la telefonata ai carabinieri che hanno subito messo in moto una task force e anche grazie all'intervento della Croce Gialla il quarantenne è stato di nuovo portato all'ospedale di Torrette.