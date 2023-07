ANCONA Scappa dalla Francia per sfuggire al marito stalker e trova riparo in una cittadina della Val Musone. Lui trova il modo di contattarla continuando a renderle la vita un inferno: «Vengo in Italia per sgozzarvi tutti». Sono gli estremi accusatori che potrebbero portare a processo un marocchino di 40 anni, residente in Francia e denunciato dall’ormai ex moglie per atti persecutori.

L’udienza



Ieri mattina, davanti al gup Francesca De Palma era fissata l’udienza preliminare che avrebbe dovuto stabilire un eventuale rinvio a giudizio dell’imputato, difeso d’ufficio dall’avvocato Elena Martini. Ma per un inghippo procedurale, il procedimento è stato rinviato al 26 ottobre. La donna, una 32enne presente in aula, era pronta a costituirsi parte civile.



Ha sporto denuncia ai carabinieri nel 2021, dopo le continue molestie subite dall’ex marito. Molestie veicolate attraverso telefonate, e-mail e messaggi, considerando che l’uomo vive ancora in Francia. In pratica, si sarebbe trattato di uno stalking a distanza. Gli atti persecutori sarebbero partiti nel 2019, in concomitanza del trasferimento della donna, assieme al figlioletto, in una cittadina della Val Musone. Era partita dalla Francia, dove viveva, perché aveva paura per la sua vita dopo aver sporto denuncia contro il marito per maltrattamenti in famiglia. Il procedimento si è incardinato in Francia ed è tuttora pendente.



Le minacce



Una volta arrivata in Italia, per la 32enne le cose non sarebbero migliorate: stando a quanto denunciato, l’ex aveva trovato comunque il modo di renderle la vita impossibile, tempestandola di messaggi ed e-mail minatorie. Invettive rivolte a lei e anche e alla sua famiglia, del tipo: «Vengo in Italia e vi sgozzo tutti».