Ancona, falsa dichiarazione per favorire il rilascio del permesso di soggiorno: denunciato

ANCONA- Nella giornata di ieri (26 agosto), la Questura di Ancona ha denunciiato un cittadino di origini tunisine che dovrà rispondere del reato di false dichiarazioni riguardanti l’ospitalità a favore di un cittadino egiziano per accelerare le pratiche relative al rilascio del permesso di soggiorno.

La scoperta



La prassi, ormai consolidata, è quella di crearsi un domicilio fittizio, tale da consentire all’immigrato di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno in tempi più rapidi, rispetto a coloro che non hanno una fissa dimora. Per questo, nelle prime ore della mattinata di ieri, gli agenti si sono presentati a casa dell’indagato verificando che il presunto ospite egiziano non abitava nell’abitazione come invece falsamente dichiarato nella dichiarazione di ospitalità presentata in Questura.