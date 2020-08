Elisoccorso, ora scatta il servizio H24: dal 2 settembre in volo anche di notte

ANCONA - Dalla prossima settimana gli angeli del soccorso voleranno anche di notte. Partirà mercoledì 2 settembre il servizio by night dell’eliambulanza del 118 che sarà finalmente operativa H24, senza interruzioni, su tutto il territorio regionale. Ci sono voluti anni di discussioni e confronti per superare le difficoltà politico-burocratiche. Ma ormai ci siamo. Al 99% (mancano solo pochi dettagli che verranno risolti nel weekend, relativi alla copertura del servizio all’aeroporto Sanzio) tra 4 giorni scatterà un servizio ritenuto fondamentale dai vertici dell’Azienda Ospedali Riuniti, che hanno lavorato in sinergia con Regione e Asur.



Il via libera è arrivato dopo l’ultima riunione con l’Enac: 10 le piazzole già adibite per il volo notturno, ma arriveranno a 27 dopo i lavori di adeguamento che riguardano anche l’elisuperficie di Torrette (pronta dal 1° novembre). San Cassiano a Fabriano sarà l’hangar di partenza di Icaro: una scelta (al netto dell’incognita meteo) dovuta al fatto che «l’elisoccorso notturno nasce dalla volontà di assicurare una valida copertura alle zone montane e impervie, per perseguire l’obiettivo della “golden hour”, cioè della fase più critica dopo un trauma maggiore, su tutto il territorio regionale» spiega il dottor Germano Rocchi, medico, anestesista e tenente colonnello, dal 2011 direttore dell’elisoccorso Marche.

«E una scelta obbligata, da quando a Torrette, nel 2016, è stato istituito il Trauma Center. Le distanze che un’ambulanza percorre in più di un’ora e mezza, l’elicottero coprirà in massimo 25 minuti, con un anestesista e un rianimatore, insieme sulla scena. Traguardo importante che farà della sanità marchigiana un’eccellenza nazionale». Verranno ingaggiati nuovi piloti, che dovranno sottoporsi ad una formazione specifica, per soddisfare le esigenze del volo notturno che sarà gestito dalla milanese Babcock Mission Services Spa, vincitrice di un appalto da 52.520.145 euro (Iva inclusa) per 7 anni, destinati a salire a 72.779.601 euro nel caso venisse esercitata l’opzione per altri 24 mesi.

