Schianto tra una moto e un'auto in manovra: 23enne sbalzato a terra, arriva l'eliambulanza

SAN BENEDETTO - L'eliambulanza è atterrata a ridosso della Statale 16, a Porto d'Ascoli, per soccorrere un motociclista di 23 anni rimasto ferito in seguito ad un incidente avvenuto poco dopo le 15.

Il giovane viaggiava in sella ad una Ktm 400 quando, per cause al vaglio della polizia locale, si è scontrato con una Panda, condotta da una donna che stava effettuando una manovra di svolta. La moto è uscita semidistrutta dall'incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 arrivati a bordo dell'ambulanza, ma la dinamica dello schianto ha spinto la centrale operativa a richiedere l'intervento dell'elisoccorso in particolr modo per la dinamica dell'incidente. Il giovane, che non ha mai perso conoscenza, èstato così' trasportato all'ospedale Torrette di Ancona. La Statale 16 è stata chiusa per quasi un'ora.

