Gli ordini sui social poi la la prova dell'odore: arrestato pusher di marijuana

ANCONA - Prendeva le ordinazioni della cannabis sui social, fissava gli appuntamenti e poi, prima di cedere il quantitativo al cliente di turno, faceva annusare il prodotto. Secondo quanto rilevato dagli investigatori della questura, era questo il modus operandi di un chiaravallese di 20 anni (G.C. le sue iniziali), ammanettato mercoledì pomeriggio mentre era “in trasferta” nel capoluogo dorico.Le Volanti della questura, guidate dal sostituto commissario Franco Pechini, lo hanno arrestato in via Vasari, nei pressi del campetto degli Archi, mentre era in compagnia di altri ragazzi, per la polizia acquirenti della marijuana venduta dal 20enne. Addosso gli hanno trovato 108 grammi di “erba”. Ieri mattina, il giudice Alberto Pallucchini ha convalidato l’arresto del presunto pusher e lo ha rimesso in libertà senza misura cautelare. Il processo inizierà il 16 gennaio. L’accusa per il giovane chiaravallese – incensurato – è detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.