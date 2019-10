Donna di 60 anni nascondeva un market della droga nella parete

Nascondeva droga tra le pareti di casa. È stata arrestata a Milano una donna di 60 anni, incensurata, perché all'interno della sua abitazione e in due cantine erano stati realizzati dei 'vanì con doppi fondi in cartongesso, dove erano stati nascosti: 285 grammi di cocaina, 514 di eroina, 287 di hashish, 582 di marijuana e 6.114 euro in contanti, materiale per il confezionamento e due pistole a salve. Sempre a Milano, un uomo di 53 anni, già posto agli arresti domiciliari, è stato deferito in stato di libertà perché nel suo appartamento sono stati trovati e sequestrati 14 grammi di marijuana e 2.5 di hashish.

