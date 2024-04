Ancona, documenti falsi e droga: rimpatriati due pakistani. Erano reclusi nel carcere del Barcaglione

ANCONA Il 9 aprile scorso la Questura di Ancona ha dato esecuzione all'espulsione attraverso rimpatrio per due cittadini pakistani classe '83 e '99 che si trovavano reclusi nel carcere del "Barcaglione".

LEGGI ANCHE: Camerino, tre pacchi sospetti lungo Statale 77: artificieri sul posto. Strada chiusa durante le operazioni

Il dettaglio

In particolare, quello più anziano era stato recluso in forza di una condanna di 1 anno e 12 mesi per fabbricazione e possesso di documenti falsi. Il secondo, invece, era stato colpito da una condanna di 2 anni e mezzo per spaccio di sostanza stupefacente. Partiti da Fiumicino, una volta giunti a Islamabad venivano presi in carico dalle Autorità pakistane nella prima mattinata di ieri.