ANCONA - Un boschetto degli orrori, in cui si può trovare di tutto: sacchi di immondizia, batterie esauste, lettini sgangherati, perfino il cruscotto intero di un’auto. Siamo a Monte Dago e l’area verde che si trova in via Trevi, proprio davanti all’istituto superiore Vanvitelli-Stracca-Angelini è stata trasformata dagli incivili in una discarica a cielo aperto.

La gente ci ha buttato di tutto: non la semplice spazzatura, ma addirittura pezzi di auto, fusti d’olio e rifiuti altamente inquinanti. Qualcuno ha abbandonato, appoggiato ad un albero, perfino un lettino di plastica, di quelli abitualmente utilizzati per prendere il sole. E fa impressione vedere che, nell’erba, ci sia addirittura la plancia di un’auto, forse residuato di un incidente. I residenti hanno segnalato il problema al Comune, nella speranza che si intervenga il prima possibile per ripulire questo spazio verde.