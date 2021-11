Ad Ancona 172 positivi. I casi di Loreto e Senigallia. Solo 8 comuni della provincia sono Covid free: ecco quali sono

ANCONA - Punta decisamente verso l’alto la curva dei contagi in provincia di Ancona. Con i 96 nuovi positivi annotati nel bollettino di ieri dell’Ars (su un totale di 326 in tutte le Marche) la provincia del capoluogo sale a 488 casi negli ultimi sette giorni, con un’incidenza settimanale di 104,9 positivi al Covid ogni 100mila residenti, ancora al di sotto della media regionale (108,5) ma in netta espansione, visto che fino al 4 novembre scorso l’incidenza era rimasta sotto quota 50.



L’impennata di ieri - dopo una media di 60 nei tre giorni precedenti, festivo compreso - fa segnare un incremento settimanale dei contagi del 44,3%. L’attuale andamento epidemiologico nel provincia di Ancona, come nel resto delle Marche, si caratterizza per un andamento molto diversificato sul territorio. Ci sono comuni anche vicini e di taglia simile che hanno un’incidenza diversissima, legata alla rapidità con cui si diffondono focolai alimentati dalla contagiosità della variante Delta.

Basta vedere quanto sta accadendo in Valmusone: Filottrano (9.259 abitanti) ieri aveva ancora meno di 5 positivi attuali e un totale di 9 persone in quarantena, mentre Loreto (12.900 residenti) è salita a 101 contagiati (7,8 ogni mille abitanti) e 272 residenti in isolamento per infezione o contatti ravvicinati con positivi. Ad Ancona capoluogo nell’ultima settimana i positivi attuali (numero che si aggiorna giornalmente aggiungendo i nuovi casi e togliendo i negativizzati e purtroppo anche i deceduti) sono saliti da 116 a 172 e ieri contava 403 residenti bloccati in casa per quarantena o isolamento fiduciario.

Più alta ancora, rispetto alla popolazione, l’incidenza dei positivi registrata a Senigallia, che pur avendo meno della metà dei residenti del capoluogo contava ieri ben 143 positivi, 3,2 ogni mille residenti. Jesi è la terza città della provincia per numero di positivi attuali, con 104, mentre di comuni Covid free ne sono rimasti solo 8 su 47: Barbara, Castelleone di Suasa, Mergo, Morro d’Alba, Ostra Vetere, San Paolo, Sassoferrato e Staffolo.

Ieri la provincia di Ancona ha registrato purtroppo un altro decesso correlato all’epidemia, quello di un’89enne di Agugliano ricoverata all’Inrca. Si tratta della vittima numero 996 dell’Anconetano dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.



