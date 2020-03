Controlli a tutto campo della polizia locale di Ancona, nessuna irregolarità rilevata

ANCONA - Città vuoto mentre proseguono i controlli della Polizia locale sulle strade di Ancona. Da oggi vengono meno le denunce ma l'ultimo decreto emesso dal Governo, pubblicato questa mattina in Gazzetta Ufficiale e da oggi in vigore, prevede sanzioni amministrative da 400 a 3000 euro per chi viola le norme restrittive poste a tutela della collettività e contro la diffusione del Coronavirus. Quest'oggi gli agenti hanno controllato 92 auto, 44 attività commerciali e 9 pedoni. Nessuna irregolarità rilevata e nessuna sanzione elevata.

