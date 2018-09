Cocaina e ricatti: sgominata â€‹la banda dei rom guidata dalle donne

di Lorenzo Sconocchini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA «Quello mi sta appresso... Io adesso mi metto paura... vedi quello adesso se mi ha mandato un messaggio... mi metto anche paura di scriverlo... che gli scrivo, che gli dico?». È il pomeriggio dell’11 novembre 2017 e un ragazzo poco più che ventenne al telefono quasi balbetta, non sapendo di essere intercettato.S’è indebitato con Giulia Spinelli, la “maghetta”, prendendo cocaina in conto vendita per circa 2.500 euro e ha lasciato in pegno la sua Alfa Mito fiammante di concessionaria. Per riaverla deve restituire 3.200 euro, ma nel colloquio con un intermediario si comprende quanto sia spaventato a negoziare con certi creditori, al punto che alla consegna dell’auto s’era fatto accompagnare dal padre.