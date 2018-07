La città piange la morte di Gilberto Gavetti: il re delle calzature aveva 75 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La città piange la scomparsa di Gilberto Gavetti: l'imprenditore si è spento all'età di 75 anni all'ospedale di Torrette per una grave malattia che da tempo lo aveva colpito. Lascia la moglie e tre figlie Monia, Silvia e Giulia.Le scarpe hanno sempre rappresentato un pezzo importante nella sua vita: prima da commesso, poi da imprenditore, un impegno che gli ha permesso di ricevere premi importanti come quello di "Maestro del commercio" ottenuto nel 2017,I funerali non sono ancora stati fissati, mentre oggi si terrà la camera ardente nella sede dell’agenzia funebre Tabossi in via della Montagnola.