La città dai capelli bianchi: over 65 un residente su quattro

ANCONA - Gli ultra65enni sono oltre un quarto della popolazione e si confermano in continuo aumento. Il 31 dicembre 2019 erano 26.428 contro i 26.228 del 2018 e i 24.545 del 2017, con gli ultracentenari passati dai 16 del 2016 ai 44 di fine 2019. «Siamo consapevoli – affermano il sindaco Valeria Mancinelli e l’assessore ai Servizi Sociali, Emma Capogrossi - che a 65 anni molti di noi sono tutto tranne che anziani. Ma c’è anche una età più avanzata in cui alcuni hanno bisogno di assistenza e talvolta di cure e strutture dedicate. Per loro abbiamo creato una rete di protezione che tende a includere e supportare famiglie con soggetti disabili, malati, persone anziane che desiderano condurre una vita autonoma con un minimo di sostegno e servizi su misura».

Questa rete comprende attività di servizio sociale professionale e di affido anziani, organizzazione di soggiorni estivi, sportello Alzheimer, centri diurni e residenze protette, assegni di cura e integrazioni di rette. Tutto riassunto nella Guida che raccoglie tutti i servizi, possibilità e strutture per gli over65 stampata in migliaia di copie e da ieri in distribuzione negli uffici comunali, ex circoscrizioni, poliambulatori, Inrca.

Tra le ultime novità, il rinnovo del servizio di telecontrollo e telesoccorso con sede alla residenza protetta Benincasa grazie al contributo del Rotary Club Ancona Osimo e dell’associazione Cuore Vivo onlus. Un servizio digitale con cui l’anziano può comunicare sia con operatori opportunamente formati sia con propri coetanei, in modalità di videoconferenza, ma anche utilizzando messaggi che possono includere immagini, foto e documenti.

