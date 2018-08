Cisl delle Marche in lutto Oggi pomeriggio i funerali di Tonino Bori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Ci ha lasciato il nostro amico e collega Tonino Bori». Tutta la Cisl delle Marche «con commozione e dolore», ha espresso «la propria vicinanza ai familiari ed in particolare ai figli Sara, Irene, Gabriele e Silvia». Tonino Bori, 63 anni, ha avuto una pluriennale esperienza sindacale. Iniziata in Umbria seguendo edili e tessili, continuata dal 1996 nelle Marche dove è stato prima segretario regionale della Filta (tessile-abbigliamento-calzaturiero) e poi della Femca (energia, moda, chimica e affini). Da ultimo ha lavorato nel Dipartimento Mercato del lavoro della Cisl Marche, occupandosi prevalentemente di bilateralita` e artigianato, rivestendo anche la carica di vicepresidente dell’Ebam. I funerali si svolgono oggi alle ore 16.30 nella chiesa parrocchiale Santa Maria a Nazareth in piazza della Vittoria 1 ad Agugliano. Numerose le persone che hanno testimoniato il loro affetto per Tonino alla famiglia alla camera ardente allestita ieri a Torrette.