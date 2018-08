Chiede di pulire lo sporco del cane Il padrone gli tira un sasso e lo aggredisce

di David Luconi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Colpito da un sasso e aggredito. Solo per aver chiesto al padrone, legittimamente, di ripulire lo sporco che il cane aveva lasciato in spiaggia al Passetto. L’uomo, che era con una donna, si è poi dato alla fuga ma i carabinieri, grazie alle indicazioni ricevute, sono sulle sue tracce.Nessuno li ha visti scendere al Passetto, è presumibile che abbiamo dormito da qualche parte in spiaggia. Poi il fattaccio. Il cane ha fatto i suoi bisogni proprio sulla spiaggia, vicino alle scale dell’ascensore. Quando il padrone, ha fatto cenno di andarsene senza ripulire, c’è stato chi, giustamente, si è risentito. Già la presenza del cane non è passata inosservata tra coloro che avevano steso gli asciugami, il comportamento del padrone è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Un bagnante di circa 80 anni ha perciò chiesto all’uomo almeno di ripulire. La riposta è stata di impressionante violenza.