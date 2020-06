Ancona, cede la falesia del Conero: altra frana a Mezzavalle, paura tra i bagnanti

ANCONA - Scende la falesia del Conero. Piccola frana nel primo pomeriggio di ieri a Mezzavalle, nella zona a nord, quella già interessata in passato ed interdetta allo stazionamento delle persone. Uno smottamento di lieve entità ma facilmente visibile dal mare, vista la nuvola di fumo che ha causato. Non ci sono stati feriti o problemi di sorta anche se nella zona, interdetta da appositi cartelli, in quel momento c’erano diverse persone. Erano le 14,20 quando chi era in mare in barca ha notato chiaramente il cedimento di un costone di roccia, proprio nel punto in cui frane precedenti hanno levigato oramai tutta la parete, scendendo fino a riva ed alzando un rivolo di fumo a causa dell’impatto, molto ben visibile appunto da chi in quel momento era in mare.

LEGGI ANCHE:

Coronavirus all'angolo: nessun nuovo contagio nelle marche nelle ultime 24 ore/ I test effettuati in tutta Italia in tempo reale

Nell'hotel la casa d'appuntamenti di due sorelle brasiliane: condannato l'albergatore

Un fenomeno antico, praticamente legato alla storia della stessa formazione della baia di Mezzavalle, quello delle frane che già in passato aveva destato più di una preoccupazione e grossi spaventi a chi si trovava sul posto. Probabilmente le piogge degli ultimi giorni hanno accentuato il fenomeno, che non va assolutamente sottovalutato considerando appunto l’estrema fragilità di tutto quel tratto di monte. Già lo scorso anno diversi erano stati gli eventi franosi, qualcuno di dimensioni molto più grandi, che avevano costretto a chi si trovava in quel posto sbagliato ad una precipitosa fuga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA