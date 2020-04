Cade alle 15 ma rifiuta il trasporto in ospedale, finisce a terra 4 ore dopo: donna portata a Torrette per tutti i controlli del caso

ANCONA - Cade in casa prima alle 15 ma nonostante l'intervento dell'automedica e della Croce Gialla rifiuta il trasporto all'ospedale di Torrette, un'altra chiamata arriva grazie alla voce di un familiare poco prima delle 19 con la stessa signora - una 65 enne - vittima di un'altra caduta. In via Torresi ancora automedica e Croce Gialla ed anche i vigili del fuoco con la donna dolorante ed anche un po' provata portata senza resistenze in ospedale per tutti gli accertamenti del caso anche se le sue condizioni non destano preoccupazione.

