Donna di 30 anni si lancia dal secondo piano della palazzina, la terrificante scena vista da alcune persone: portata a Torrette

ANCONA - Grande spavento questa sera pochi minuti dopo le 20 nel quartiere Adriatico dove una donna di 30 anni straniera si è lanciata dal secondo piano rialzato di una palazzina. Alcune persone hanno assistito alla terrificante scena e hanno subito chiamato i soccorsi: sul posto la Croce gialla , l'automedica e una volante della questura con la trentenne che pur dolorante è riuscita a far ritorno nella sua abitazione per poi essere portata allcon un codice di media gravità per tutti gli accertamenti del caso.LEGGI ANCHE: