Ragazzo muore davanti a genitori e fratello: malore all'improvviso all'ora di pranzo

BRESCIA - Un malore improvviso, inaspettato, e Michael Gerbino, diciassettenne del bresciano, è morto a casa, davanti agli occhi dei genitori e del fratello più piccolo. Uno choc per la famiglia. Gli operatori sanitari intervenuti sul posto con l’elicottero decollato dall’ospedale di Bergamo non hanno potuto far nulla per rianimarlo.

Si è sentito male verso l'ora di pranzo, ieri, domenica 26 aprile, in una giornata di quarantena. Il ragazzo, che avrebbe compiuto 18 anni tra circa un mese, era a casa con la famiglia, ad Adro, in provincia di Brescia. Immediata la chiamata. Purtroppo, la corsa con l'elisoccorso è stata inutile. Dai primi accertamenti medico-legali semprerebbe confermato l’arresto cardiocircolatorio. L’amministrazione comunale si è unita al cordoglio dei familiari e in queste ore sono già arrivati tantissimi messaggi di solidarietà da parte della comunità. Essendo ancora in emergenza sanitaria, niente funerali: ci sarà solo una rapida benedizione al cimitero di Capriolo, riservata ai soli parenti stretti.

