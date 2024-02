ANCONA Cade in casa e per recuperarla serve una vera e propria task force. Il motivo? La donna pesa oltre 150 chili. Il soccorso speciale è avvenuto venerdì sera in un appartamento in zona Collemarino. Un soccorso piuttosto complicato che ha visto arrivare sul posto il personale della Croce Gialla: almeno in un primo momento i militi hanno potuto soltanto prestare una prima assistenza alla 75enne anconetana.

APPROFONDIMENTI CALCIO E VIOLENZA Botte e insulti al triplice fischio della sfida di Seconda Categoria con il Trecastelli: Daspo di un anno al dirigente dell'Ostra Vetere IL PROCESSO Ancona, non oblitera il biglietto, scoppia il caos sul bus: spinte ai controllori, un camerunense finisce a giudizio



Impensabile effettuare una discesa lungo le scale con un semplice telo o una barella spinale. Per cercare di venire a capo di questa situazione è intervenuto anche un secondo mezzo del 118, ma vista la mole della donna è stato necessario chiamare i vigili del fuoco. Difficili le operazioni di soccorso con gli stessi pompieri che hanno dovuto utilizzare un toboga per trasferire la paziente dal proprio appartamento fino alla barella della Croce Gialla, rimasta nell’androne del portone.



Il recupero ha coinvolto anche il personale della stessa Croce Gialla. Una volta caricata a bordo dell’ambulanza, la donna, affaticata e comprensibilmente provata per l’esperienza vissuta, è stata accompagnata al pronto dell’ospedale regionale di Torrette. Qui è stata sottoposta ad accertamenti per verificare le conseguenze della caduta, ma non sono certo quelle a preoccupare i medici, piuttosto la sua obesità.