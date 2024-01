Febbre e inizio di ipotermia, drammatico soccorso al Passetto: due giovani senzatetto portati in ospedale

ANCONA - Avevano febbre alta e iniziavano ad avere i primi segni di ipotermia, dopo una notte passata al freddo sotto l'ascensore del Passetto, diventato luogo di bivacco per i senzatetto. Due giovani pakistani di 25 e 27 anni sono stati soccorsi dalla Croce Gialla e portati a Torrette per accertamenti: il soccorso non è stato semplce: nel periodo invernale infatti l'ascensore non funziona ed i soccorritori sono dovuti passare attraverso le scale con il camminatoio e il tratto fino agli ascensori invasi dall'acqua del mare.