Si barrica in casa dopo un'accesa lite con la mamma a Posatora: l'irruzione delle volanti della Polizia

ANCONA - Momenti di trambusto quelli vissuti nel pomeriggio di oggi a Posatora dove una donna sui 50 anni dopo aver avuto un acceso diverbio con la madre si è barricata in casa. I forti rumori hanno indotto i vicini a chiedere soccorsi con la Croce Gialla che si è portata sul posto senza però entrare in casa considerato il secco rifiuto della donna. Sul posto si sono così portati i vigili del fuoco e tre volanti della questura che una volta entrati in casa e considerato lo stato confusionale della donna l'hanno portata all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.