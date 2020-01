ANCONA - Stavano procedendo lungo strada Vecchia del Pinocchio quando per cause in corso di accertamento l'auto si è ribaltata. Momenti di grande paura per due donne, una madre anziana e una figlia con poco più di 40 anni che dopo l'incidente sono state trasportate con un codice di media gravità all'ospedale di Torrette. Sul posto l'automedica, la Croce Gialla e la polizia municipale.

