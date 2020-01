Strano furto al deposito mezzi: i ladri portano via le telecamere di videosorveglianza

MASSIGNANO - Ladri di telecamere in azione. Probabilmente volevano preparare un colpo da mettere a segno in un secondo momento i ladri che hanno rubato due telecamere di videosorveglianza dal capannone del comune di Massignano dove vengono rimessi i mezzi municipali.

Qualcuno ha infatti raggiunto l’area, tra le venti e le ventuno di sera, ed ha tolto i due dispositivi che si trovavano agganciati ad un palo. In buona sostanza i malviventi hanno smontato le telecamere portandole via e lasciando il palo spoglio e con i collegamenti elettrici lasciati a mezz’aria. A scoprire il tutto sono stati i dipendenti comunali che hanno raggiunto il capannone, come ogni giorno, per prelevare i mezzi comunali da utilizzare nel corso della giornata lavorativa. Il sindaco Massimo Romani, informato tempestivamente di quanto accaduto, ha subito ordinato il riposizionamento di due nuove telecamere.

