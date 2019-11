Ancona, finisce con l'auto nel fossato e chiede aiuto, ma l'autista del carro attrezzi è completamente ubriaco

ANCONA - Finisce fuori strada con l’auto e per recuperarla chiama il soccorso stradale. Quando arriva il carro attrezzi, il conducente scende dal mezzo completamente ubriaco: per lui ritiro della patente e denuncia per guida in stato di ebbrezza.

Domenica sera lungo il Vallone di Offagna, al confine tra Ancona e Agugliano, nei guai c’è finito un 51enne anconetano, chiamato a soccorrere un 19enne che si era ribaltato con la sua Fiat Punto, rimanendo incolume. Una volta intervenuto al Vallone con il carro attrezzi, il 51enne avrebbe iniziato a discutere animatamente con il ragazzo, tanto da indurre quest’ultimo ad allertare il 112. Sul posto i carabinieri del Norm di Ancona che hanno sottoposto il 51enne all’etilometro: è risultato positivo con un tasso di 2,27 g/l. È dovuto intervenire un suo collega per venire a recuperare la Punto del 19enne.

