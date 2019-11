Senigallia, alcol a fiumi: auto a zig zag, fidanzati che vengono alle mani e un'ubriaca che aggredisce i poliziotti

SENIGALLIA - Notte di festa, quella di ieri, ma anche di eccessi alcolici, a Senigallia, dove in molti hanno accompagnato Halloween con troppi brinidisi.

I poliziotti, nel corso dei servizi, venivano chiamati ad intervenire per una lite tra un ragazzo ed una ragazza al Foro Annonario. Giunti sul posto gli agenti individuavano i due fidanzati che proseguivano nella lite con la donna che, in particolare, presentava sui vestiti segni di colluttazione. Entrambi risultavano in stato di ubriachezza tant’è che continuavano a spintonarsi ed il giovane inveiva contra la ragazza. Dopo aver riportato la calma gli agenti sanzionavano il giovane, 35enne di origine marocchina, per ubriachezza molesta.

Un altro episodio di ubriachezza si era verificato nel pomeriggio ed ha visto protagonista una polacca di 40 anni che veniva trovata distesa in zona lungomare Alighieri con un tetrapak di vino. La giovane veniva aiutata e, dopo aver ripreso conoscenza, cominciava ad inveire contro i poliziotti. Riportata la situazione alla calma, gli agenti provvedevano a sanzionare la donna per ubriachezza.

Durante la notte, gli agenti della Polizia Stradale venivano chiamati ad intervenire poiché veniva segnalata la presenza di un’autovettura sulla complanare sud che viaggiava senza mantenere il controllo della direzione, praticamente a zig zag. Gli agenti prontamente si recavano sul posto e rintracciavano il veicolo. Sottoposto a controllo con etilometro, il conducente risultava positivo all’alcoltest nella fascia tra 0,5 g\l e 0,8 g\l, Pertanto gli agenti provvedevano ad elevare la sanzione amministrativa e a ritirare la patente di guida per la successiva sospensione

