Grottammare, tampona un'auto, fugge e si schianta sui pali della videosorveglianza: è positivo all'alcoltest

GROTTAMMARE - Il rumore dei freni poi lo schianto. È lo scenario che, ieri mattina, ha destato i residenti dell’area Tesino Village a Grottammare che, intorno alle 6 del mattino hanno sentito il rumore di uno schianto provenire dalla Statale 16. In effetti, poco prima dell’alba di ieri, un’auto, una Hyundai I40, è letteralmente piombata sulla rotatoria che si trova all’incrocio tra la Statale e la bretella che conduce al casello autostradale. Il veicolo, condotto da un giovane di ventiquattro anni, procedeva in direzione Nord quando per motivi al vaglio dei carabinieri è finito fuori controllo. Pochi istanti prima, a circa un paio di chilometri di distanza dal luogo dello schianto, lungo la Statale ma all’altezza di zona Ascolani, si era verificato un tamponamento che avrebbe visto coinvolta proprio l’auto è poi finita sulla rotatoria.

Stando alle prime ricostruzioni l’auto, dopo il tamponamento ai danni di un altro malcapitato automobilista, anziché fermarsi avrebbe proseguito la sua marcia con maggior vigore in direzione Nord, vale a dire verso la zona del Tesino.

L’auto ha terminato la propria corsa contro i pali che si trovano sul lato orientale della rotatoria. Su quei pali erano montati anche i dispositivi della videosorveglianza installati nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale che hanno riportato alcuni danni ma che saranno ripristinati in breve tempo. E il conducente era anche positivo all'alcoltest.



Sul posto, come detto, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Benedetto al comando del capitano Marco Vanni che si sono sincerati del fatto che il ragazzo alla guida del veicolo non si fosse fatto nulla ed hanno quindi effettuato tutti i rilievi del caso predisponendo anche la rimozione del mezzo con il carroattrezzi, intervenuto poco dopo sul posto.



Non è stato necessario l’intervento dell’ambulanza per le conseguenze fisiche riportate dal ragazzo ma, in ospedale, è stato necessario recarcisi lo stesso. Il ragazzo, come da prassi, è infatti stato trasportato al Madonna del Soccorso di San Benedetto per effettuare le verifiche alcolemiche attraverso gli esami del sangue. Verifiche che hanno dato responso positivo. Nel sangue del giovane c’era infatti un livello di alcol più alto del limite consentito dalla legge e, per questo motivo, si è visto ritirare la patente. Ora i militari sono al lavoro per ricostruire con esattezza tutta la vicenda e stabilire se fosse stata effettivamente l’auto del ventiquattrenne a tamponare l’altro veicolo in zona Ascolani. Determinanti saranno le immagini delle telecamere installate al semaforo che si trova all’intersezione tra la nazionale e via Alighieri. Intanto il Comune ha prelevato il dispositivo abbattuto alla rotatoria in modo da effettuare tutte le verifiche e le eventuali riparazioni necessarie.

