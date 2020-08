Arrestato dalla polizia mentre fa lezione di scuola guida: il romeno condannato per sfruttamento della prostituzione

ANCONA - Catturato mentre fa una lezione di scuola guida: finisce a Montacuto un latitante romeno di 46 anni. L’uomo è stato arrestato giovedì pomeriggio a Loreto dalla Squadra Mobile di Ancona a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Tivoli basato sul passaggio in giudicato di una condanna di quattro anni per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Stando alle accuse, l’uomo (H.S.R le sue iniziali) avrebbe fatto parte assieme ad altre persone di un’organizzazione che gestiva il meretricio sul litorale romano.

La condanna definitiva risale all’aprile 2019, i fatti al 2007. Da circa un anno e mezzo, il romeno si era reso irreperibile. Gli ultimi accertamenti svolti nel 2018 lo avevano rintracciato in Romania. Poi, il nulla.



Nel suo paese natale c’era arrivato dopo aver scontato un periodo di reclusione, sempre per fatti inerenti alla prostituzione, in un carcere marchigiano. Con la sentenza dell’aprile 2019 sono partite le ricerche coordinate dalla procura di Tivoli per fargli scontare la pena. È stato un passo falso a mettere nei guai il 46enne, arrivato probabilmente in provincia di Ancona dopo aver lasciato la Romania. Stando alle indagini, l’uomo – nonostante la spada di Damocle della condanna a 4 anni - si era iscritto a un corso di scuola guida a Loreto e avrebbe dovuto sostenere gli esami pratici all’inizio di settembre. Per l’iscrizione, l’uomo aveva rilasciato i suoi dati, con tanto di nome e cognome, poi inseriti in una banca dati a cui hanno accesso le forze dell’ordine. Proprio grazie a questo particolare i poliziotti della sezione Catturandi della Squadra Mobile sono riusciti a individuarlo. Il blitz per mettergli le manette ai polsi è scattato proprio quando il 46enne era intento a fare una lezione di guida assieme al suo istruttore.

Il romeno è finito nel carcere di Montacuto dopo le formalità di rito. Secondo quanto riscontrato dalle indagini, l’uomo aveva anche fatto richiesta per ottenere il reddito di cittadinanza. Su questo aspetto sono in corso i dovuti accertamenti da parte della polizia.

